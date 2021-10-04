Экс-комбриг ДНР Ходаковский: ВСУ могут столкнуться с регулярной армией России, если начнут наступление на республики Донбасса

Вооруженные силы Украины могут столкнуться с регулярной армией России, если начнут наступление на республики Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».
«Если произвести инспекцию наших боевых порядков по линии фронта, вы не найдете там российских солдат. Воюют исключительно наши ополченцы. Но мы понимаем, что за нашей спиной стоит Россия. И мы вправе рассчитывать на то, что она включится, если вдруг начнет развиваться военный сценарий и Украина попытается нас перемолоть», — отметил Ходаковский.
Ранее в понедельник сообщалось, что появилось видео высокоточных ударов ВСУ по военным республик Донбасса.
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