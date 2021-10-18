Специалисты Университета Хопкинса заявили, что Латвия является мировым лидером по распространению COVID-19

Специалисты университета Джона Хопкинса в США провели исследование и пришли к выводу, что Латвия находится на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 на миллион жителей.
Главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков в свою очередь уточнил, что, согласно данным на 17 октября, Латвия лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусом нового типа на миллион граждан в неделю.
На втором месте находится Барбадос – 7125, 28 случая, а на третьем – Грузия с показателем 7106, 18 случая.
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