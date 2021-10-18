Латвийские врачи предрекают катастрофу в медицине

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 16:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

В Латвии назревает паника и неразбериха. Латвийские СМИ пестрят заголовками – «А если люди начнут умирать на лестницах больниц?», «До катастрофы в медицине осталась неделя». Нет, это не журналисты придумали, об этом говорят врачи. Понятно, что народ близок к обмороку.



Кто виноват и что делать? Вот извечные вопросы!



С полной уверенностью можно сказать, что виновато исключительно правительство американского премьера Латвии Кришьяниса Кариньша! Есть конкретные фамилии! Например, министр здравоохранения страны, пианист по образованию Даниэль Павлютс.



Начнем с самого начала: этой весной начала работу группа академических экспертов, чтобы помочь правительству принимать более разумные решения в связи с ковид-кризисом. На безвозмездной основе. В группе участвовали, конечно, инфектологи, антропологи, экономисты. На прошлой неделе все эти профессионалы заявили, что они прекращают работу с правительством, потому что не видят в этом смысла. Иными словами, их никто не слушает и не слышит! Понятное дело, пианист Павлютс и филолог Кришьянис Кариньш, а также «подпевалы» из правящих «нациков», сами знают, как надо лучше действовать, чтобы свои карманы не опустели! Результат «прекрасен» - заболеваемость стала расти не по дням, а по чесам. За последние сутки подтверждено 1253 новых случая, 7 пациентов скончались, в больницах 1114 человек. Для маленькой Латвии такие цифры – катастрофа!



Алвилс Крамс, профессор и член правления Латвийской медицинской ассоциации: «Когда наступит коллапс системы здравоохранения, а это будет в ноябре, надеюсь, не раньше, но будет. Тогда неотложная помощь будет недоступна даже для тяжелых больных. Начнется сортировка пациентов: кому позволят жить, а кому – умереть. Врачам страшно будет принимать такие решения».



Вы только вдумайтесь! Людей начнут сортировать, как одежду – это нам еще пригодится, а это – на свалку.



К «сортировке», к неразберихе, панике подтолкнуло алчное, глупое правительство американского премьера Кариньша. А может так и задумано? Угробить латвийцев, распродать страну, чтобы она стала штатом более крупной державы? Например, США? А как иначе думать можно? Премьер Латвии – родился и вырос в США! Там его родина. И «плевать» ему, что в нем течет кровь латыша – где родился, там и родина. Да и президент страны Эгилс Левитс – заезжий «молодец», который мало знает и чувствует латвийцев. А как же те, кто «подпевает» чужакам? Так они, господа хорошие, есть сытно хотят и пользоваться всеми благами. У них понятие совести – свое!



Мне очень понравилась статья латышского публициста Эрика Стендзениекса, где он с ужасом констатирует: «ЭТО НЕБЫВАЛОЕ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ ВОРОВСТВО, О КОТОРОМ ПРЕЖНИЕ ОЛИГАРХИ И НЕ МЕЧТАЛИ!»



«Если за год, потратив 4 миллиарда евро, правительство не смогло обеспечить покупку 1000 кроватей с аппаратами искусственной вентиляции легких, это вызывает некоторые вопросы. А правительство еще трагически вопрошает, где брать персонал для лечения больных ковидом? Где? Вы там совсем рехнулись или как? За 4 миллиарда у вас в отделе кадров будут тесниться лучшие профессионалы мира. Плюс вернутся те, кто уехал. Плюс медсестры, сменившие профессию из-за унижений. За 4 миллиарда можно купить нобелевского лауреата на пару лет, чтобы он управлял этим бардаком. Все это можно сделать, если не строить «золотые пиар-офисы», не проводить бессмысленные рекламные компании, не выделять 5 миллионов евро на 10 совершенно бесполезных исследований, не покупать под прикрытием ЧС коробок спичек за 1000 евро! Я не врач, но я хорошо разбираюсь в социальных процессах. И это небывалое в истории Латвии воровство, о котором некоторые олигархи и не мечтали!»



Совершенно согласна! Латвийцы отчетливо понимают, что деньги уходят не туда, куда следует. И когда министр здравоохранения Павлютас говорит, что «мы заняты большим, серьезным делом, и мы едины. Мы сделаем это настолько хорошо, насколько сможем». Этот человек говорит о «выправлении» ситуации с ковидом. Нет, г-н Павлютс, вы не едины с народом! Нет! Вы хоть знаете, как вас называют некоторые латвийцы? Вместо буквы «в» поставьте – «д»!



Я вдруг отчетливо поняла, то, что делает американский премьер Латвии и иже с ним – преступление перед латвийцами. Если врачи начнут «делить» людей, то многие просто погибнут. И в этом вина данного правительства! Только их! На их руках будут смерти людей.



Что показывает нам история? Что было с диктаторами, которые совершали преступления против большого количества людей? Их публично судили! И это правильно! Но Латвия, увы, не та страна, где народ пойдет на радикальные меры… Впрочем, если довести, то реакция последует…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости