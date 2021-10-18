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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался из-за последствий COVID-19

, 15:11 Источник: ТАСС

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался из-за последствий COVID-19
бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, Global Look Press

В понедельник, 18 октября, стало известно, что из жизни ушел бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Согласно последней информации, дипломат скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.

Колина Пауэлла не стало в возрасте 84 лет. 

Данные о кончине бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки в связи с осложнениями после заражения коронавирусной инфекцией предоставили сегодня члены его семьи.

Отметим, что Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря США в 2001 – 2005 годах в период первого срока президентства Джорджа Уокера Буша.

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