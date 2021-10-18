Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о «достаточном» запасе газа на зиму

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18 октября 2021, 12:08

плита, фото: pixels.com

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что стране хватит газа на зиму. По его словам, в подземных хранилищах только 10-15% принадлежит еврейским компаниям.

«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене», - пояснил он.

Витренко добавил, что если европейцы вывезут свой газ, то ничего «критического не произойдёт», поскольку оставшихся запасов голубого топлива Украине будет достаточно.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек Украине очень сложную зиму без российского газа.

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