Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о «достаточном» запасе газа на зиму
18 октября 2021, 12:08
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что стране хватит газа на зиму. По его словам, в подземных хранилищах только 10-15% принадлежит еврейским компаниям.
«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене», - пояснил он.
Витренко добавил, что если европейцы вывезут свой газ, то ничего «критического не произойдёт», поскольку оставшихся запасов голубого топлива Украине будет достаточно.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек Украине очень сложную зиму без российского газа.
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