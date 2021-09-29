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Экс-депутат Рады Мураев предрек Украине очень сложную зиму без российского газа

, 15:23 Источник: РИА Новости

Экс-депутат Рады Мураев предрек Украине очень сложную зиму без российского газа
pixabay.com

Евгений Мураев, ранее являвшийся депутатом Верховной рады, заявил, что Киев не имеет прямого контакта с российским руководством, в связи с чем Украине будет “очень сложно пережить предстоящую зиму”.

Экс-депутат признал, что газ Украина “может взять только у “Газпрома”, и без прямых переговоров не обойтись. “Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем”, - сказал он.

По словам Мураева, в настоящее время Киеву приходится перекупать газ РФ у Словакии, но по более высокой стоимости. Он подчеркнул, что это грозит остановкой предприятий на Украине. Экс-депутат Рады добавил, что основная угроза украинской национальной безопасности - это “тупость”.

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