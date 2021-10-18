NetEasе: американский прогноз о поражении России в случае войны с США не сможет сбыться

Аргументы Недели → В мире 13+

18 октября 2021, 11:08 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Американский прогноз о поражении Российской Федерации в случае военного конфликта с Соединенными Штатами не сможет сбыться. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEasе указывает на то, что в США распространена точка зрения, согласно которой Москву ждет поражение, если начнется ее вооруженное противостояние с Вашингтоном. Эксперты, разделяющие данное мнение, считают, что стороны откажутся от использования средств массового поражения. При этом предполагается, что боевые действия развернутся преимущественно на море, где у американцев значительное численное превосходство.

Китайское издание пишет, что прогноз о победе Штатов не сможет сбыться. В процитированной публикации отмечается, что подводный флот РФ по своим боевым возможностям ничем не уступает американскому, а по некоторым параметрам превосходит его. Между тем именно субмарины должны сыграть главную роль в предполагаемой будущей морской войне.

Также в NetEasе предрекли, что Москва и Вашингтон в случае столкновения вряд ли удержатся от использования своего ядерного оружия. Если это случится, победителей по итогам конфликта не будет.

Как сообщалось ранее в понедельник, британский таблоид Daily Express написал, что Россия «пришла в ярость» из-за попытки эсминца США Chafee проникнуть в ее территориальные воды в Японском море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости