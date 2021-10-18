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Daily Express: Россия «пришла в ярость» после того, как эсминец США Chafee попытался проникнуть в ее воды в Японском море

, 08:39 Источник: «ПолитРоссия»

Daily Express: Россия «пришла в ярость» после того, как эсминец США Chafee попытался проникнуть в ее воды в Японском море
Корабль, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация «пришла в ярость» после того, как эсминец Соединенных Штатов Chafee попытался проникнуть в ее территориальные воды в Японском море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

В прошлую пятницу эсминец Chafee приблизился к акватории РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение было пресечено большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц».

«Россия пришла в ярость после того, как военный корабль США предпринял попытку войти в запретные суверенные воды», — пишет таблоид Daily Express.

Издание отмечает, что российская сторона несколько раз предупредила американское судно о необходимости сменить курс, прежде чем задействовала «Адмирала Трибуца».

Реакция Москвы на маневры Chafee свидетельствует о ее готовности жестко пресекать операции флота Штатов вблизи государственных рубежей РФ, указал британский таблоид.

Как сообщалось ранее, портал Military Watch спрогнозировал, что в случае вооружения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» истребитель Су-57 сможет «разрывать пополам» корабли одним ударом.

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