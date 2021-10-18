Портал Avia.pro: военные Турции применили на севере Сирии неизвестные боевые отравляющие вещества

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18 октября 2021, 10:33 Источник: Avia.pro

Турецкие военные, Hamza Turkia / globallookpress.com

Турецкие военные использовали на севере Сирии неизвестные боевые отравляющие вещества. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, ссылаясь на информацию британского журналиста Стива Суини, что Турция, столкнувшись с трудностями в операции против курдов, пошла на применение неизвестных боевых отравляющих веществ на севере Сирии.

«По предварительным данным, речь может идти о хлоре, однако, получить достоверные данные о веществах можно будет только после проведения тщательного анализа», — отмечает портал.

О возможных жертвах химической атаки в процитированной публикации не упоминается.

Ранее сегодня тот же ресурс сообщил, что российский комплекс «Бук-М2Э», состоящий на вооружении сил Дамаска, отпугнул турецкий дрон Bayraktar TB2, пытавшийся приблизиться к позициям сирийской армии.

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