Avia.pro: российский «Бук-М2Э» на вооружении сил Дамаска отпугнул турецкий Bayraktar, пытавшийся подойти к позициям армии Сирии

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18 октября 2021, 10:11 Источник: Avia.pro

Комплекс «Бук», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э», состоящий на вооружении сил, подконтрольных официальному Дамаску, отпугнул турецкий беспилотник Bayraktar, пытавшийся подойти к позициям армии Сирии. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что минувшей ночью дрон Bayraktar TB2 попытался приблизиться к позициям сирийской армии, расположенным в восточной части провинции Идлиб. Сайт отмечает, что беспилотник отпугнула система «Бук-М2Э». «Летательный аппарат был захвачен как цель, что вынудило его развернуться и покинуть данный район», — указывается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник тот же ресурс допустил, что армия России может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков на севере Сирии в случае их наступления на город Айн-Иссу.

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