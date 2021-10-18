Avia.pro: армия России может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков на севере Сирии в случае их наступления на Айн-Иссу

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18 октября 2021, 08:09 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков в северной части Сирии в случае их наступления на город Айн-Иссу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад стало известно об эвакуации военных РФ из района Айн-Иссы. Согласно предположению авторов сайта, российская сторона пошла на данный шаг, чтобы заманить поддерживаемых Анкарой бандитов в «ловушку».

В процитированной публикации отмечается, что в настоящий момент боевики готовятся напасть на Айн-Иссу. После того, как бандформирования выйдут на открытую местность, армия России может нанести удары и ликвидировать несколько тысяч человек, указывает ресурс.

Ранее то же интернет-издание сообщило, что истребители ВКС РФ осуществили налет на место сбора протурецких сил в сирийской провинции Идлиб.

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