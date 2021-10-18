Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: армия России может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков на севере Сирии в случае их наступления на Айн-Иссу

, 08:09 Источник: Avia.pro

Avia.pro: армия России может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков на севере Сирии в случае их наступления на Айн-Иссу
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия может уничтожить несколько тысяч протурецких боевиков в северной части Сирии в случае их наступления на город Айн-Иссу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад стало известно об эвакуации военных РФ из района Айн-Иссы. Согласно предположению авторов сайта, российская сторона пошла на данный шаг, чтобы заманить поддерживаемых Анкарой бандитов в «ловушку».

В процитированной публикации отмечается, что в настоящий момент боевики готовятся напасть на Айн-Иссу. После того, как бандформирования выйдут на открытую местность, армия России может нанести удары и ликвидировать несколько тысяч человек, указывает ресурс.

Ранее то же интернет-издание сообщило, что истребители ВКС РФ осуществили налет на место сбора протурецких сил в сирийской провинции Идлиб.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Экс-депутат Рады Черновол: если Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан»

Экс-депутат Рады Черновол: если Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан»

Если президент Владимир Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан». Соответствующий прогноз озвучила Татьяна Черновол, бывший депутат Верховной Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Политика

Политика

Политика

Экономика

Экономика

Политика

Экономика