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Avia.pro: истребители ВКС России нанесли множественные удары по месту сбора протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб

, 10:26 Источник: Avia.pro

Avia.pro: истребители ВКС России нанесли множественные удары по месту сбора протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители российских ВКС нанесли множественные удары по месту сбора протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что самолеты РФ атаковали место сбора бандитов в районе города Сармада, расположенного на территории провинции Идлиб. В процитированном материале отмечается, что по протурецким силам были нанесены множественные удары.

Сайт указывает на то, что в результате атаки, в которой также приняла участие артиллерия сирийской армии, удалось уничтожить порядка шестидесяти боевиков.

Ранее в воскресенье сообщалось, что поддерживаемые Анкарой джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо.

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