Avia.pro: истребители ВКС России нанесли множественные удары по месту сбора протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб

Истребители российских ВКС нанесли множественные удары по месту сбора протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что самолеты РФ атаковали место сбора бандитов в районе города Сармада, расположенного на территории провинции Идлиб. В процитированном материале отмечается, что по протурецким силам были нанесены множественные удары.
Сайт указывает на то, что в результате атаки, в которой также приняла участие артиллерия сирийской армии, удалось уничтожить порядка шестидесяти боевиков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что поддерживаемые Анкарой джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо.
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