Аргументы Недели В мире 13+

Поддерживаемые Турцией джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо

, 07:31

Поддерживаемые Турцией джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо
Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Джихадисты из поддерживаемой Турцией группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в Telegram.

«Боевики “Хайят Тахрир аш-Шам” обстреляли расположение российских и сирийских военных в районе н.п. Урум-эль-Кубра к западу от Алеппо», — сообщил Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Подробности случившегося в процитированном посте не раскрываются.

Ранее на текущей неделе портал Avia.pro спрогнозировал, что любая агрессия Турции против армии Сирии «выльется в серьезное противостояние и с Россией».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Якутии пациент онкодиспансера убил соседа по палате

В Якутии один из пациентов онкологического диспансера с ножом напал на соседей по палате. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Теlegram-канал "112" сообщает, что два человека скончались от смертельного ранения, четыре пациента пострадали. По данным Теlegram-канала Baza, убит один человек. В субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что причиной нападения стало обострившееся психологическое состояние онкобольного. Он обезврежен и задержан. Медики онкодиспансера не пострадали. Следователи выехали в больницу.

Политика

В мире