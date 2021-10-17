Поддерживаемые Турцией джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо

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17 октября 2021, 07:31

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Джихадисты из поддерживаемой Турцией группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в Telegram.

«Боевики “Хайят Тахрир аш-Шам” обстреляли расположение российских и сирийских военных в районе н.п. Урум-эль-Кубра к западу от Алеппо», — сообщил Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Подробности случившегося в процитированном посте не раскрываются.

Ранее на текущей неделе портал Avia.pro спрогнозировал, что любая агрессия Турции против армии Сирии «выльется в серьезное противостояние и с Россией».

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