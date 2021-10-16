Издание Avia.pro: любая агрессия Турции против армии Сирии «выльется в серьезное противостояние и с Россией»

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16 октября 2021, 13:25 Источник: Avia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Любая агрессия Турции против сирийской армии «выльется в серьезное противостояние и с Россией». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Сетевое издание Avia.pro процитировало турецкого президента Реджепа Эрдогана, который заявил, что Анкара «настроена решительно бороться с силами сирийского режима и поддерживаемыми США отрядами курдов». Политик пообещал, что «отныне борьба будет совсем другой».

Портал пишет, что Москве «не интересны личные амбиции Эрдогана», и указывает на то, что Дамаск является союзником РФ. Сайт предрек, что любая агрессия Турции против армии Сирии «выльется в серьезное противостояние и с Россией».

Ранее в субботу тот же ресурс отметил, что ВКС РФ могут нанести удары по выдвинувшимся колоннам с протурецкими боевиками в случае нарушения Анкарой договоренностей по Сирии.

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