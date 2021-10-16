Avia.pro: ВКС России могут атаковать выдвинувшиеся колонны с протурецкими боевиками в случае нарушения Анкарой соглашений по Сирии

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16 октября 2021, 10:15 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС могут атаковать выдвинувшиеся колонны с протурецкими боевиками в случае нарушения Анкарой соглашений по Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «турецкое наступление в Сирии перешло из пассивной стадии в активную». Сайт отмечает, что несколько тысяч боевиков, «находящихся под непосредственным покровительством Анкары», начали выдвижение в районы развертывания сил, подконтрольных Дамаску.

«Если Турция действительно пойдет на нарушение договоренностей с Москвой» по Сирии, по колоннам могут ударить ВКС РФ, указывается в процитированной публикации. Интернет-издание сочло реальным сценарий, при котором против боевиков будут применены стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Как сообщалось ранее в субботу, ресурс Popular Mechanics написал, что Россия способна вывести из боя американские истребители пятого поколения F-35 с помощью проникновения в военные компьютерные системы США.

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