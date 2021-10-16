Popular Mechanics: Россия может вывести из боя американские F-35 с помощью проникновения в военные компьютерные системы США

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16 октября 2021, 07:31

Истребитель F-35 Lightning II, Capt. Kippun Sumner / globallookpress.com

Российская Федерация может вывести из боя американские истребители пятого поколения F-35 с помощью проникновения в военные компьютерные системы Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

«Военные корабли, истребители F-35 и другие системы могут быть выведены из боя без единого выстрела или выстрела по ним», — пишет портал Popular Mechanics.

Сайт отмечает, что Москва способна добиться этого посредством проникновения в военные компьютерные системы США, которые обеспечивают навигацию, связь и управление огнем.

Известно, что, к примеру, в самолеты F-35 Lightning II интегрирована сеть операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN). Она позволяет разработчикам оперативно обновлять программное обеспечение, однако открытость сети повышает вероятность несанкционированного доступа.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Виктор Баранец прокомментировал попытку американского эсминца Chafee нарушить границу России в Японском море.

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