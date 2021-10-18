Forbes назвал «высокомерие» основной причиной энергетического кризиса в Европе

Аргументы Недели → В мире 13+

18 октября 2021, 09:59 Источник: ИноСМИ

плита, фото: pixels.com

Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия использует свои козыри в «энергетическом покере». Об этом говорится в материале Forbes.

Автор назвал «высокомерием» желание Европы резко перейти на зеленую энергетику. По его словам, этот процесс существенно ослабил регион.

Также возможными причинами энергетического кризиса в ЕС журналист назвал возобновление спроса на энергию после пандемии, экстремальную жару и продолжительные зимы, сбои в цепочке поставок и низкий уровень региональных запасов газа.

«Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности»,- отметил он.

По мнению автора, Россия использует нехватку газа в Европе, чтобы «рекламировать» трубопровод «Северный поток – 2». Журналист отметил, что у Москвы появились возможности для извлечения выгоды из складывающихся рыночных условий, поскольку европейцы готовы на поставки голубого топлива по «возмутительно высоким ценам». Он сравнил положение страны в данных обстоятельствах с «энергетическом покером».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не хочет никого напугать, когда говорит об энергетическом кризисе в Европе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости