Зеленский готов обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев после подтверждения российского гражданства политика

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17 октября 2021, 23:09 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный обмен главы партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука. Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.

«Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны - если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием … рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», - высказал глава государства.

Зеленский добавил, что от России «намеков» или предложений об обмене не поступало.

Ранее сообщалось, что «дело о госизмене Медведчука» может спровоцировать политический кризис на Украине. Экс-президент Пётр Порошенко считает, что Владимир Зеленский специально организует митинги против него. В свою очередь, протестующие обвиняют его в связях с Виктором Медведчуком.

Главу партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» и его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

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