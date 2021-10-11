«Дело о госизмене Медведчука» может спровоцировать политический кризис на Украине

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11 октября 2021, 12:41

Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко считает, что глава Украины Владимир Зеленский специально организует митинги и акции протеста против него.



В прошедшие выходные протестующие собрались у коттеджа Порошенко в пригороде Киева и обвинили его в связях с Виктором Медведчуком. Лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подозревают в государственной измене.



Политик с весны находится под домашним арестом. Согласно последним обвинениям прокуратуры, Медведчук организовал закупки угля на Донбассе, когда там шли активные бои. Украинские политики посчитали это преступлением против государства. Пренебрегая интересами Украины, политик выстраивал коммерческие отношения с террористами, говорят в Генеральной прокуратуре. Служба безопасности Украины намерена провести проверку возможной причастности Порошенко к деятельности Медведчука.



Претензии к Порошенко стали предъявляться после того, как Зеленский пришёл к власти. Подозрения в адрес бывшего президента идут и со стороны участников войны на Донбассе. Чтобы избежать потасовки, возле дома бывшего президента дежурило несколько отрядов полиции. В окружении Порошенко утверждают, что для участия в акции протеста заинтересованные лица набирали молодёжь через соцсети. Одна ночь протеста оценивалась в 500 гривен.





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