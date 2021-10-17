Отставной полковник Баранец о возможном конфликте Киева с Москвой: «Это будет первая и последняя война Украины против России»

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17 октября 2021, 20:29 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Это будет первая и последняя война Украины против России». Так в беседе с представителями СМИ высказался о возможном вооруженном конфликте Киева с Москвой отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он прокомментировал для журналистов точку зрения киевского аналитика Олега Жданова, полагающего, что Украина выстоит в случае открытого военного столкновения с РФ, даже если она решит задействовать свою авиацию для нанесения ракетных ударов.

Баранец отметил, что Вооруженные силы Украины не располагают серьезными ВВС и танковыми частями. У ВСУ есть «только разозленная кодла, которая сейчас сидит в окопах» на территории Донбасса, указал отставной полковник.

По его словам, если произойдет конфликт, подразделениям Киева не поможет ни один из девяти сценариев боевых действий, о проработке которых заявил некоторое время назад внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Это будет первая и последняя война Украины против России», — спрогнозировал Виктор Баранец.

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