Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал девять сценариев войны Украины с Россией

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15 октября 2021, 19:42 Источник: РИА Новости

А. Арестович, фото Тwitter.com/arestovych

На Украине прорабатывают стратегию в случае нападения на страну России. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал девять.

Арестович в эфире телеканала "Украина 24" на шоу по теме прекращения конфликта в Донбассе и будущего российско-украинских отношений раскрыл, что стратегическое планирование уже готова, рассматриваются девять сценариев.

По словам Арестовича, по ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны.

Как заявил украинский политик, Киев исходит из того, что война с Москвой якобы уже идет, и она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта.

Арестович раскрыл, что Киев готов сотрудничать с НАТО, и намерен совместно с США производить военную технику, а с Турцией строительство научно-исследовательского центра по БПЛА. О других сценариях он умолчал.

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