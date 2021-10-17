Аргументы Недели В мире 13+

Глава Пентагона обсудит с Грузией и Украиной перспективы вступления в НАТО

, 19:49 Источник: РИА Новости

Глава Пентагона обсудит с Грузией и Украиной перспективы вступления в НАТО
флаг США, фото: pixels.com

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Грузией и Украиной перспективы вступления в Североатлантический альянс. Встреча между представителями стран состоится на следующей неделе.

«Остин подчеркнет… как в Грузии, так и на Украине … дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», - пояснили в оборонном ведомстве.

В Пентагоне отметили, что эти страны «находятся на переднем крае российской агрессии».

Кроме того, Остин посетит Румынию. Глава Пентагона обсудит с руководством трех стран ситуацию в Черном море, а также будет добиваться укрепления сотрудничества этих государств.

Министр встретится с американскими солдатами, расквартированными в этих странах.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не собирается вступать в Североатлантический альянс и поддерживать санкции против России. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Володин назвал возможные условия отзыва Нобелевской премии мира

Володин назвал возможные условия отзыва Нобелевской премии мира

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека. По его словам, присуждение награды сопровождается сомнительными решениями.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Политика

Политика

Политика

Экономика

Экономика

Политика

Экономика