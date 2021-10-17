Глава Пентагона обсудит с Грузией и Украиной перспективы вступления в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

17 октября 2021, 19:49 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixels.com

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Грузией и Украиной перспективы вступления в Североатлантический альянс. Встреча между представителями стран состоится на следующей неделе.

«Остин подчеркнет… как в Грузии, так и на Украине … дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», - пояснили в оборонном ведомстве.

В Пентагоне отметили, что эти страны «находятся на переднем крае российской агрессии».

Кроме того, Остин посетит Румынию. Глава Пентагона обсудит с руководством трех стран ситуацию в Черном море, а также будет добиваться укрепления сотрудничества этих государств.

Министр встретится с американскими солдатами, расквартированными в этих странах.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не собирается вступать в Североатлантический альянс и поддерживать санкции против России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости