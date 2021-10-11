Глава МВД Сербии сообщил, что страна не собирается вступать в НАТО

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11 октября 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не собирается вступать в Североатлантический альянс и поддерживать санкции против России, пока страной руководит Александр Вучич.

«Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», - пояснил глава МВД.

Вулин добавил, что Сербия «никогда не поддержит антироссийские санкции или антироссийскую истерию». По его словам, история показала, что каждая русофобия является и сербофобией.

«Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас - такова закономерность», - резюмировал министр.

Ранее Александр Вучич сообщил, что надеется на «самые благоприятные в Европе» цены на газ, если обратится за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.

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