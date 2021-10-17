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17 октября 2021, 18:57 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Американские военные с эсминца Chafee «испугались» российского корабля «Адмирал Трибуц» и «пустились в позорное бегство». Об этом говорится в публикации китайских СМИ, посвященной происшествию с Chafee в Японском море.

В пятницу эсминец Соединенных Штатов приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение пресек большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Издание NetEasе пишет, что «Адмирал Трибуц» не позволил Chafee идти своим курсом и вынудил его покинуть район российских государственных рубежей.

«Увидев столь решительные действия ВМФ РФ, американские военные испугались и пустились в позорное бегство, что позволило остановить продолжение конфликта между двумя странами», — отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня портал «Репортер» указал на то, что на Украине при помощи Великобритании возведут «угрожающие России» военно-морские базы.

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