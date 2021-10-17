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Лечащий врач Саакашвили сообщил, что экс-президент испытывает проблемы с передвижением из-за голодовки

, 17:59 Источник: МК

Лечащий врач Саакашвили сообщил, что экс-президент испытывает проблемы с передвижением из-за голодовки
Михаил Саакашвили, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Николоз Кипшидзе, лечащий врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал о самочувствии задержанного 1 октября политика. После того, как бывшего главу государства помесили в тюрьму в городе Рустави, он объявил голодовку.

Кипшидзе заявил, что морально Саакашвили твёрд и силён и не собирается прекращать голодовку. 

Медик уточнил, что на 17-й день голодовки состояние здоровья политика ухудшилось. Кипшидзе добавил, что Саакашвили испытывает проблемы с передвижением, у него сильная бледность лица. При этом он считает, оперативного вмешательства врачей пока не требуется. Экс-президент потерял более двенадцати килограммов. 

По его словам, до вторника необходимо провести консилиум для того, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Напомним, что 14 октября сторонники Саакашвили собрались в центре Тбилиси на площади Свободы и прилегающих улицах. Они выступили за немедленное освобожение политика. Бывший президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

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