Лечащий врач Саакашвили сообщил, что экс-президент испытывает проблемы с передвижением из-за голодовки

Николоз Кипшидзе, лечащий врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал о самочувствии задержанного 1 октября политика. После того, как бывшего главу государства помесили в тюрьму в городе Рустави, он объявил голодовку.
Кипшидзе заявил, что морально Саакашвили твёрд и силён и не собирается прекращать голодовку.
Медик уточнил, что на 17-й день голодовки состояние здоровья политика ухудшилось. Кипшидзе добавил, что Саакашвили испытывает проблемы с передвижением, у него сильная бледность лица. При этом он считает, оперативного вмешательства врачей пока не требуется. Экс-президент потерял более двенадцати килограммов.
По его словам, до вторника необходимо провести консилиум для того, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Напомним, что 14 октября сторонники Саакашвили собрались в центре Тбилиси на площади Свободы и прилегающих улицах. Они выступили за немедленное освобожение политика. Бывший президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
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