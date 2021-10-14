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14 октября 2021, 19:49 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

В Тбилиси проходит акция в поддержку бывшему президента Грузии Михаила Саакашвили, которого арестовали 1 октября. Политик заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Сторонники Саакашвили собрались в центре Тбилиси на площади Свободы и прилегающих улицах. Поддержать экс-президента пришли от 15 до 30 тысяч человек. Они требуют освободить объявившего голодовку политика из тюрьмы.

На мониторах показали видеообращения лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они призвали к освобождению Саакашвили. Также на сцене выступили соратники бывшего президента. Участники акции аплодировали и одобрительно приветствовали всех.

Митинг проходит спокойно.

Напомним, что Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Он помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави.

Николоз Кипшидзе, личный врач бывшего грузинского лидера, рассказал, что самочувствие политика вызывает опасение. Он потерял более двенадцати килограммов.

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