В Тбилиси проходит акция в поддержку бывшему президента Грузии Михаила Саакашвили, которого арестовали 1 октября. Политик заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Сторонники Саакашвили собрались в центре Тбилиси на площади Свободы и прилегающих улицах. Поддержать экс-президента пришли от 15 до 30 тысяч человек. Они требуют освободить объявившего голодовку политика из тюрьмы.
На мониторах показали видеообращения лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они призвали к освобождению Саакашвили. Также на сцене выступили соратники бывшего президента. Участники акции аплодировали и одобрительно приветствовали всех.
Митинг проходит спокойно.
Напомним, что Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Он помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави.
Николоз Кипшидзе, личный врач бывшего грузинского лидера, рассказал, что самочувствие политика вызывает опасение. Он потерял более двенадцати килограммов.
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