Лечащий врач Саакашвили заявил, что политику требуется госпитализация

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10 октября 2021, 21:51

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Николоз Кипшидзе, личный врач бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, рассказал о самочувствии голодающего с 1 октября в тюрьме политика.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь Саакашвили навестить»,- поделился он в эфире телеканала «Мтавари архи».

Кипшидзе считает, что Саакашвили придется перевезти в больницу, поскольку его состояние здоровья ухудшилось.

Напомним, что Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Он помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави. Экс-президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Объявивший голодовку политик потерял более двенадцати килограммов. Его лечащий врач назвал такое состояние опасным.

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