Личный врач Саакашвили считает, что он находится в очень опасном состоянии

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8 октября 2021, 17:48 Источник: РИА "Новости"

Михаил Саакашвили, Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в пятницу, 8 октября, заявил, что его пациент находится в очень опасном состоянии.

Ранее сегодня адвокат политика Бека Басилая заявил, что Михаил Саакашвили, объявивший голодовку восемь дней назад, потерял более двенадцати килограммов.

Николоз Кипшидзе отметил, что приехал к своему пациенту утром в среду и до сих пор ждет возможности встречи. По словам медика, в целом Михаил Саакашвили здоровый человек, но в настоящий момент состояние экс-президента Грузии является очень опасным. Врач намерен взять у него кровь и сделать ЭКГ.



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