Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию об отсутствии у Саакашвили матраса и телевизора

Аргументы Недели → В мире 13+

7 октября 2021, 21:25 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Специальная пенитенциарная служба Грузии прокомментировала заявление Гиоргия Гелхаури, адвоката экс-президента страны Михаила Саакашвили, о том, что политику не дают матрас и телевизор.

«Осуждённый/обвиняемый Михаил Саакашвили пользуется телевизором и распространяемая информация о том, что процесс доставки телевизора был искусственно затянут, является ложью. Поясняем, что обвиняемый/осужденный может купить телевизор за свой счет на лимитированную сумму денег, зачисленную ему на карте, в магазине, расположенном на территории учреждения», - пояснили в учреждении.

Отмечается, что 4 октября Саакашвили выдали карту в ускоренном темпе, на которую была зачислена ограниченная сумма, чтобы он купил предметы первой необходимости. 5 октября ему предложили выбор доступных телевизоров в магазине, и был сделан заказ, сейчас устройство у него в камере.

В соответствии с законом, экс-президенту выдали личные вещи, в том числе белье, одеяло, матрас и подушку. В учреждении уточнили, что Саакашвили купил себе плед. Он не обращался в администрацию учреждения с просьбой предоставить дополнительный матрас.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости