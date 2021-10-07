Адвокат Саакашвили сообщил, что экс-президенту Грузии в тюрьме не выдают даже матрас

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7 октября 2021, 15:00 Источник: Интерфакс

Михаил Саакашвили, фото: vk.com/m_saakashvili

Адвокат Михаила Саакашвили Гиоргий Гелхаури, встретившийся в четверг в тюрьме с бывшим президентом Грузии, рассказал, что тюремная администрация подходит к нему избирательно, ему не дают матрас, не предоставляют телевизор.

Гелхаури полагает, что в грузинской тюрьме сознательно создают Саакашвили бытовые проблемы, "чтобы он не чувствовал себя хорошо". Бывшему президенту Грузии не дают не только матрас, но и не предоставляют телевизор. А он имеет на это право, и матрасы на койках есть у всех заключенных и телевизор подследственные смотрят.

Ранее сегодня в тюрьме Саакашвили посетил советник патриарха Грузии Илия Второй. Саакашвили шесть дней назад объявил голодовку. Священник попросил его прекратить голодовку.

Лишенный гражданства Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили проник из Украины в Грузию 29 сентября перед выборами в стране. Бывший президент прибыл в Грузию в вентиляционной кабине грузовика. 1 октября его задержали в Тбилиси, он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

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