МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик ВВС США

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17 октября 2021, 10:39 Источник: РИА "Новости"

МиГ-31, mil.ru

В воскресенье, 17 октября, истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения над акваторией Японского моря бомбардировщика B-1B ВВС Соединенных Штатов Америки. Нарушения границы РФ не произошло.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Японского моря приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

Для опознавания объекта и недопущения нарушения границы РФ в воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

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