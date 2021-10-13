МиГ-31 ТОФ отработали перехват воздушных целей над Камчаткой

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13 октября 2021, 12:44

Фото: Соцсети

На Камчатке экипажи высотных истребителей МиГ-31 из состава смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебные полёты, в ходе которых они отработали перехват воздушных целей. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Учебные полёты с отработкой перехвата самолётов нарушителей воздушных границ дальние, высотные истребители МиГ-31 Морской авиации Тихоокеанского флота проводят над Камчаткой и в арктической зоне.

Так, накануне, двойка МиГ-31 взлетела с военного аэродрома Елизово в Камчатском крае и выполнила перебазирование на одну из оперативных баз в зоне ответственности ТОФ РФ. В заданном районе летчики отработали одиночное и совместное пилотирование, а также обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей, которые были поражены электронными пусками ракет класса «воздух-воздух».

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