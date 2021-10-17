В Сербию поступила новая партия российской вакцины «Спутник V»

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17 октября 2021, 10:12 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

В Сербию из России поступила еще одна партия первого и второго компонентов вакцины против коронавируса "Спутник V". Соответствующую информацию предоставил министр по инновациям Ненад Попович.

Уточняется, что новая партия российского препарата "Спутник V" прибыла в Сербию в ночь на воскресенье, 17 октября. По словам министра, речь идет о дозах как первого, так и второго компонента вакцины против коронавирусной инфекции.

Известно, что партия препарата поступила с фабрики "Генериум", расположенной во Владимирской области.

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