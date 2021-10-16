Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 61%, в Подмосковье - 64%

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16 октября 2021, 14:27

человек в маске, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что иммунитет к коронавирусу нового типа в России достиг 45%. Первым компонентом вакцинация проведена 51 млн раз, полного цикла - 47,5 млн раз.

Согласно данным на 15 октября, коллективный иммунитет в Москве достиг 61%. Первым компонентом привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64%. Первый компонент вакцины ввели 3 615 457 человек, полный курс прошли - 3 436 225 человек.

Ранее патологоанатом Марина Куликова рассказала «АН» о последствиях коронавирусной инфекции, которые наблюдают специалисты при исследовании тела умершего человека.

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