Патологоанатом Марина Куликова: о смерти от COVID-19

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16 октября 2021, 12:51

Фото: pixabay.com

Патологоанатом Марина Куликова рассказала корреспонденту «АН» о последствиях новой коронавирусной инфекции, которые наблюдают специалисты при исследовании тела умершего человека.



- К вам попадают вакцинированные пациенты, умершие от ковид? Или до вас не доводят информацию о наличии или отсутствии прививки?



- Когда пациента отправляют к нам, в истории болезни должна быть отмечена дата вакцинации, если она была. Так вот, я ещё ни разу не видела на документах такой пометки.



- А вы сами сделали прививку?



- Конечно! Я не хочу болеть. Тем более что уже не понаслышке знаю и вижу, что творит вирус в организме человека. А поскольку мы имеем дело с ковидом, наши сотрудники вакцинировались одними из первых. Недавно наш лаборант всё-таки заболела, но в лёгкой форме – на днях сделает тест и, если он будет отрицательным, выйдет на работу. Так что честь и хвала людям, которые изобрели вакцину, чтобы облегчить нашу с вами жизнь.



- Можете подробнее рассказать о том, что «творит» вирус в организме?



- Ну, начнём с того, что если часть пациентов умирает непосредственно из-за инфекции, то другая – от её последствий. В основном ковид негативно воздействует на сосуды – то есть как вы понимаете, так или иначе затрагивает все органы. Если у пациента есть хронические заболевания или патологии сердца, сахарный диабет, онкология, ковид обостряет всю эту хронику. Но, конечно, самая главная мишень для инфекции – лёгкие. При вскрытии мы видим картину вирусной пневмонии. Она достаточно специфически выглядит.



- Что с ними, с лёгкими, происходит?



- Они погибают. В прямом смысле этого слова. Человек перестаёт дышать просто потому, что не имеет возможности этого делать.



Полный текст интервью со специалистом вы можете прочитать на нашем сайте в материале Патологоанатом Марина Куликова: «При ковиде пациент просто перестаёт дышать, потому что у него нет такой возможности»





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