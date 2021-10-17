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Врачи решили оставить Билла Клинтона в больнице еще на сутки

, 07:15 Источник: РИА "Новости"

Врачи решили оставить Билла Клинтона в больнице еще на сутки
Билл Клинтон, RW/MediaPunch via www.imago-imag

Бывшего президента США Билла Клинтона, который ранее был госпитализирован с заражением крови, было решено оставить в больнице еще на сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Анхель Уренья.

Подчеркивается, что за минувшие сутки здоровье Билла Клинтона "отлично восстанавливалось", однако он останется в медицинском центре UC Irvine еще на сутки, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед вероятной выпиской в воскресенье.

Уточняется, что экс-президент США пребывает в отличном настроении, общается с родными и друзьями и смотрит американский футбол.

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