Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Калифорнии

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона госпитализировали в Калифорнии. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на медиков и представителя политика.
Согласно последним данным, госпитализация Билла Клинтона не связана с коронавирусом нового типа – причиной лечения политика стало заражение крови. Уточняется, что экс-президент США был доставлен в клинику уже с инфекцией, а не подхватил ее в медучреждении.
Отмечается, что Клинтона лечат при помощи антибиотиков. По словам врачей, пациент реагирует на медикаменты положительно.
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