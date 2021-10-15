Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Калифорнии

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15 октября 2021, 07:00 Источник: CNN

Билл Клинтон, Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона госпитализировали в Калифорнии. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на медиков и представителя политика.

Согласно последним данным, госпитализация Билла Клинтона не связана с коронавирусом нового типа – причиной лечения политика стало заражение крови. Уточняется, что экс-президент США был доставлен в клинику уже с инфекцией, а не подхватил ее в медучреждении.

Отмечается, что Клинтона лечат при помощи антибиотиков. По словам врачей, пациент реагирует на медикаменты положительно.

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