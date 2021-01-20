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Джабаров считает Хиллари Клинтон мстительной дамой

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джабаров считает Хиллари Клинтон мстительной дамой
Владимир Джабаров. Фото: сайт СФ

Заявление экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о возможном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина в день штурма Капитолия  – это «банальная месть» республиканцам. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Клинтон - очень мстительная дама, «она не может простить Трампу, что в свое время он помешал ей встать во главе страны». Он также отметил, что Хиллари Клинтон –  уходящая натура.

«Пусть она думает лучше о своем, о личном. Ее время в политике прошло», - добавил сенатор.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что для сторонников Трампа настал час расплаты.

ДВа

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