L'Antidiplomatico: США опасаются, что российский истребитель Су-57 «убьет» их самолеты F-35

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 19:26 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты опасаются, что российский истребитель пятого поколения Су-57 «убьет» их самолеты F-35. Об этом говорится в материале, размещенном в итальянском сегменте интернета.

Согласно точке зрения, высказанной порталом L'Antidiplomatico, западные СМИ намеренно дискредитируют Су-57, чтобы на его фоне авиация США смотрелась более убедительно. Сайт указал на то, что стремление унизить российский истребитель свидетельствует о страхе американцев перед конкурентом на международном рынке вооружений.

«США опасаются, что истребитель Су-57 России “убьет” их самолеты F-35», — пишет L'Antidiplomatico.

Авторы сетевого издания полагают, что Штаты «напуганы» постоянным совершенствованием воздушных сил РФ.

Как сообщалось ранее в субботу, американский ресурс 19FortyFive написал, что Москва с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости