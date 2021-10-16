Юрий Витренко заявил о падении объёмов транзита газа через Украину почти в два раза

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16 октября 2021, 15:27 Источник: РИА Новости

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Объёмы прокачки газа через Украину с начала 2021 года упали почти в два раза. Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко привёл данные по транзиту российского газа.

В 2020 году «Газпром» для транзита голубого топлива бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, в этом - только 40 миллиардов куб. метров.

Витренко в эфире телеканала «Украина 24» отметил, что если оценить суточные объемы транзита, то они упали фактически в два раза. По данным «Нафтогаза», если в начале года - 180 миллионов куб. метров в сутки, сейчас меньше 100 куб. метров, порядка 80, - передаёт РИА Новости.

Витренко ранее заявлял, что Украина вынуждена покупать очень дорогой газ.

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