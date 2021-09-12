Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина вынуждена покупать очень дорогой газ

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12 сентября 2021, 08:36 Источник: РИА Новости

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, Anatolii Sirykukrinform / globallookpress.com

Украине приходится закупать голубое топливо по “очень высокой цене”. Соответствующее заявление сделал глава “Нафтогаза” Юрий Витренко.

По его словам, в настоящее время для Киева энергетическая безопасность Украины - это приоритет, и страна приобретает газ, даже когда он стоит дорого. “Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене”,- сказал он.

Витренко отметил, что на сегодняшний день в украинских подземных хранилищах есть порядка 19 млрд кубометров газа. Он выразил уверенность в том, что в отопительный сезон для жителей Украины будут обеспечены его бесперебойные поставки, добавив, что правительственный план уже удалось превысить к старту отопительного сезона. План властей - 17 млрд кубометров.

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