Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина вынуждена покупать очень дорогой газ

Украине приходится закупать голубое топливо по “очень высокой цене”. Соответствующее заявление сделал глава “Нафтогаза” Юрий Витренко.
По его словам, в настоящее время для Киева энергетическая безопасность Украины - это приоритет, и страна приобретает газ, даже когда он стоит дорого. “Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене”,- сказал он.
Витренко отметил, что на сегодняшний день в украинских подземных хранилищах есть порядка 19 млрд кубометров газа. Он выразил уверенность в том, что в отопительный сезон для жителей Украины будут обеспечены его бесперебойные поставки, добавив, что правительственный план уже удалось превысить к старту отопительного сезона. План властей - 17 млрд кубометров.
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