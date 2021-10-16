Портал Avia.pro: США отправили свой эсминец к границам России в Японском море, чтобы оказать давление на Москву по вопросу Курил

Соединенные Штаты отправили свой эсминец к границам Российской Федерации в Японском море, чтобы оказать давление на Москву по вопросу Курильских островов. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.
Накануне американский эсминец Chafee приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение было пресечено кораблем «Адмирал Трибуц».
Как пишет портал Avia.pro, Вашингтон отправил свое судно к российским государственным рубежам, чтобы оказать давление на Москву по вопросу Курил. Япония, являющаяся союзником американцев, считает данные острова «своими».
Сайт отмечает, что подобные действия США «приведут к дестабилизации ситуации».
Как сообщалось ранее в субботу, издание NetEase указало на то, что китайские корабли навредили бы России в случае своего вмешательства в инцидент с эсминцем Chafee.
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