Новак: Украина приняла решение платить за российский газ на 20-30% дороже

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16 октября 2021, 13:56

плита, фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что позиция Украины по газовому вопросу вызывает удивление и имеет иждивенческий характер. По его словам, Киеву все страны, в том числе Россия, «постоянно что-то должны».

«Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», - высказал он в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Новак не понимает, почему Украина покупает голубое топливо через реверс, а не напрямую у России. Вице-премьер пояснил, что в таком случае газ был бы дешевле, а сейчас Киев платит на 20-30% дороже.

Ранее Новак предположил, что энергетический кризис в Европе может повториться в будущем, поэтому призывает наладить диалог с Москвой.

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