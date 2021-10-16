Новак: Украина приняла решение платить за российский газ на 20-30% дороже
16 октября 2021, 13:56
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что позиция Украины по газовому вопросу вызывает удивление и имеет иждивенческий характер. По его словам, Киеву все страны, в том числе Россия, «постоянно что-то должны».
«Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», - высказал он в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».
Новак не понимает, почему Украина покупает голубое топливо через реверс, а не напрямую у России. Вице-премьер пояснил, что в таком случае газ был бы дешевле, а сейчас Киев платит на 20-30% дороже.
Ранее Новак предположил, что энергетический кризис в Европе может повториться в будущем, поэтому призывает наладить диалог с Москвой.
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