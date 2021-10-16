Украинские ведущие отказались говорить на русском языке с грузинским политологом

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16 октября 2021, 11:35 Источник: Телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье"

микрофон, фото: pixabay.com

Ведущие украинского телеканала отказались во время эфира разговаривать с грузинским политологом Гелой Васадзе на русском языке. В ходе беседы между собеседниками возникло недопонимание.

«Мы не можем перейти, господин Васадзе, на русский язык. Вы нас не понимаете?»- сказал ведущий в ответ на просьбу задать вопрос на русском языке.

Васадзе спросил, ему отвечать по-грузински. На что соведущая предложила говорить с ними по-русски, но эксперт отказался отвечать на вопрос, который не понял.

«Я не совсем все пониманию! Мне трудно отвечать!»- пояснил он, отметив, что считает себя ответственным человеком.

Напомним, что 25 апреля 2019 года депутаты Верховной рады приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизнедеятельности.

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