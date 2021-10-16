Эксперт Безпалько: Москва не может «отдать Китай на съедение» США, потому что «следующим, кого уничтожат, будет Россия»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 09:16 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва не может «отдать Китай на съедение» Соединенным Штатам, потому что «следующим, кого уничтожат, будет Россия». На это указал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт в разговоре с журналистами прокомментировал версию о том, что Вашингтон способен предложить РФ «размен» Украины на нейтралитет Москвы в конфликте американцев с Пекином.

«Я думаю, что Россия на подобные предложения не пойдет, потому что если Россия будет оставаться в стороне, когда США будут уничтожать Китай, то совершенно очевидно, что следующим, кого уничтожат, будет Россия», — отметил Безпалько.

По его словам, «мы не можем отдать Китай на съедение, а потом осознавать, что следующими съедят нас».

Ранее в субботу сообщалось, что Богдан Безпалько озвучил мнение, согласно которому война между РФ и Украиной может разгореться, если Москва и ее противники «зайдут в непреодолимые противоречия».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости