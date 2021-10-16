Эксперт Безпалько: Москва не может «отдать Китай на съедение» США, потому что «следующим, кого уничтожат, будет Россия»

Москва не может «отдать Китай на съедение» Соединенным Штатам, потому что «следующим, кого уничтожат, будет Россия». На это указал политолог Богдан Безпалько.
Эксперт в разговоре с журналистами прокомментировал версию о том, что Вашингтон способен предложить РФ «размен» Украины на нейтралитет Москвы в конфликте американцев с Пекином.
«Я думаю, что Россия на подобные предложения не пойдет, потому что если Россия будет оставаться в стороне, когда США будут уничтожать Китай, то совершенно очевидно, что следующим, кого уничтожат, будет Россия», — отметил Безпалько.
По его словам, «мы не можем отдать Китай на съедение, а потом осознавать, что следующими съедят нас».
Ранее в субботу сообщалось, что Богдан Безпалько озвучил мнение, согласно которому война между РФ и Украиной может разгореться, если Москва и ее противники «зайдут в непреодолимые противоречия».
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