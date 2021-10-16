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Специалисты польского института предложили ЕС ввести новые санкции против России

, 08:58 Источник: RT

Специалисты польского института предложили ЕС ввести новые санкции против России
флаг Польши, фото: pixabay.com

В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы против соседних стран и государств-членов ЕС.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», - говорится в бюллетене правительственного центра, с которым ознакомился RT.

В PISM считают, что наиболее жёсткими ограничениями для РФ могли бы стать финансовые санкции ЕС, связанные с банковской и энергетической областями. Такие меры позволят ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, «которые представляют собой значительный источник дохода для местных властей и связанных с ними олигархов», пояснили в институте.

Кроме того, авторы документа призывают сконцентрировать внимание на поддержке гражданского общества в РФ, используя дипломатические каналы и социальные сети. Например, ЕС мог бы субсидировать НПО и СМИ для реализации проектов в области образования, социальных вопросов, здравоохранения и окружающей среды.

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