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СНБО Украины утвердил санкции против 237 человек, участвующих в выборах в Госдуму в Крыму

, 21:02 Источник: РИА Новости

СНБО Украины утвердил санкции против 237 человек, участвующих в выборах в Госдуму в Крыму
Заседание СНБО, фото: twitter.com/rnbo_gov_ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, принимавших участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что было принято решение ввести санкции относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей.

Данилов уточнил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.

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