СНБО Украины утвердил санкции против 237 человек, участвующих в выборах в Госдуму в Крыму
15 октября 2021, 21:02Источник:
РИА Новости
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, принимавших участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что было принято решение ввести санкции относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей.
Данилов уточнил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.
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