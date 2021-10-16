Avia.pro: после попытки эсминца Chafee нарушить границу РФ в Японском море США «устроили новую провокацию» с бомбардировщиком B-1B

Накануне Минобороны РФ проинформировало, что судно Chafee приблизилось к территориальным водам страны и попыталось пересечь границу. Нарушение пресек корабль «Адмирал Трибуц».
Портал Avia.pro пишет, что после данного инцидента США «устроили новую провокацию» с бомбардировщиком B-1B Lancer. Он совершил полет вдоль Камчатки, расстояние до побережья не превышало 320 километров. Сайт отмечает, что данная дистанция является «сравнительно небольшой для этих типов самолетов».
В процитированной публикации указывается на то, что Москва может подготовить «достаточно жесткий ответ» на действия американской стороны.
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