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15 октября 2021, 16:12 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Разработанный свыше сорока лет назад российский истребитель Су-27 по-прежнему представляет угрозу для ВВС Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Портал 19FortyFive констатирует, что американские истребители пятого поколения F-35 и F-22, в отличие от Су-27, обладают стелс-возможностями и имеют в своем распоряжении более совершенное оружие. В числе него высокоточные ракеты класса «воздух-воздух».

«Однако российский истребитель оборудован мощными двигателями и способен выполнять сложнейшие маневры. Это станет проблемой для американских истребителей-невидимок», — пишет 19FortyFive.

Сайт отмечает, что Су-27 по-прежнему представляет угрозу для ВВС США.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Baijiahao спрогнозировал, что Китай «протянет руку помощи России» в случае начала военного конфликта Москвы с Вашингтоном.

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