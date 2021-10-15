Baijiahao: Китай «протянет руку помощи России» в случае начала войны Москвы с США

Аргументы Недели → В мире 13+

15 октября 2021, 11:14 Источник: «ПолитРоссия»

Учения Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Китай «протянет руку помощи России» в случае начала военного конфликта Москвы с Соединенными Штатами. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

«Как только начнется война, Китай определенно протянет руку помощи России. Сделает ли это КНР для самой себя или для мира в целом, но это, несомненно, произойдет», — предсказал портал Baijiahao.

Сайт отметил, что в случае вооруженного столкновения РФ с Вашингтоном Пекин может оказать ей экономическую поддержку и посодействовать в боевых действиях на море.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский ресурс Sohu указал на то, что российская подлодка пятого поколения «Хаски», оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сможет легко отправить на дно американские авианосцы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости